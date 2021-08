Media: Papież ma przepustkę COVID-19

Koronawirus z Chin

Papież Franciszek ma przepustkę COVID-19, wystawioną na podstawie szczepienia - podała agencja Ansa. Osoby zaszczepione w Watykanie otrzymują swoje tzw. Green Pass. We Włoszech są one obowiązkowe przy wstępie do wielu miejsc i na masowe imprezy.

Zdjęcie Papież Franciszek / CPP / Polaris/East News / East News