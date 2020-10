Koronawirus. Jakie zalecenia episkopatu przed 1 listopada? Rzecznik KEP komentuje

- Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń co do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poza wezwaniem, by respektować zalecenia służb sanitarnych - mówi Interii ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Świętowana 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych i obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny to czas, w którym Polacy masowo odwiedzają nekropolie i groby bliskich. W tym czasie przy cmentarnych kaplicach celebrowane są msze święte.

Jakie zalecenia w związku z przybierającą na sile epidemią SARS-CoV-2 przekaże wiernym Episkopat Polski? - Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń co do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poza wezwaniem, by respektować zalecenia służb sanitarnych - przekazał Interii rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.



Jak zapowiedział, wierni mogą się spodziewać komunikatu w tej sprawie, ale bliżej daty 1 listopada, a stanowisko KEP będzie uzależnione od decyzji władz sanitarnych.

"Kwestia odpowiedzialności"

- Apelujemy o rozsądek i stosowanie podstawowych reguł, takich jak zasłanianie ust i nosa, mycie i dezynfekcja rąk, dystans czy wietrzenie pomieszczeń - powiedział. - To kwestia odpowiedzialności - dodał.



Jak przypomniał, o stosowanie zaleceń sanitarnych apelowali także biskupi w komunikacie wydanym po październikowym zebraniu plenarnym. Episkopat podkreśla także, że przyjmowanie komunii świętej na rękę - uznawane jako mniej ryzykowne, jeśli chodzi o przenoszenie zakażenia - nie jest wyrazem braku szacunku, a "Stolica Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy".

Także prymas abp Wojciech Polak w rozmowie z Interią wzywał wiernych do przestrzeganie zasad sanitarnych. - Będziemy uważnie sprawdzać, jakie ograniczenia ustala Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zależy nam na tym, żeby z jednej strony zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa i ostrożności, a z drugiej, żeby umożliwić wiernym dostęp do świątyń. Na pewno nie będziemy występować przeciwko państwowym obostrzeniom - powiedział.



Ograniczenia w kościołach

W strefie czerwonej liczba osób, które mogą przebywać w świątyni została ograniczona do 50 proc. W strefie żółtej nie wprowadzono na razie limitu wiernych.



W kościołach na terenie całego kraju obowiązuje również obowiązek zakrywania ust i nosa.



Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos. Wyjątkiem są strefy czerwone, gdzie należy jednocześnie zachowywać dystans i mieć zakryte nos i usta.



Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są osoby sprawujące kult.



Zamknięte cmentarze?

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, przekazał w piątek 9 października na antenie Polsat News, że na razie nie ma planów zamykania cmentarzy. Jak jednak proponował, dobrze byłoby odwiedzić cmentarz kilka dni wcześniej lub później. - Mówiąc brutalnie, chodzi o to, żebyśmy nie musieli tych cmentarzy odwiedzać w innym terminie, nie wtedy, kiedy sami byśmy sobie tego życzyli - stwierdził.

