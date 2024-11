Agencja Associated Press przekazała, że po przeliczeniu 96 proc. głosów w tym stanie, Donald Trump uzyskał przewagę 3,2 punktów proc.

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump wygrał w Nevadzie, koniec dobrej passy demokratów

Po "przejęciu" szóstego z siedmiu kluczowych stanów w USA - określanych również jako te wahające się (swing states), na konto Donalda Trumpa wpada sześć kolejnych głosów elektorskich . Łącznie republikanin zdobył ich już 301 . Przypomnijmy, że do objęcia władzy w Białym Domu kandydat na prezydenta musi uzyskać co najmniej 270 głosów elektorskich.

AP stwierdza, że "w najsilniejszych demokratycznych obszarach stanu nie było wystarczającej liczby niepoliczonych kart do głosowania, aby pokonać 46 tys. głosów przewagi byłego prezydenta nad kandydatką demokratów".

W pozostałych z wahających się stanów - Pensylwanii, Michigan, Wisconsin, Karolinie Północnej i Georgii, już wcześniej ogłoszono zwycięstwo republikanina. Do zliczenia pozostały jeszcze głosy w Arizonie .

Zwycięstwo Donalda Trumpa w Nevadzie jest potężnym zwrotem w stanie od 20 lat. Ostatni raz, kiedy kandydat Partii Republikańskiej przejął Nevadę w wyścigu prezydenckim, miał miejsce w 2004 roku . Wówczas stan ten należał do George'a W. Busha, który wygrał drugą wybory i zapewnił sobie drugą kadencję w Białym Domu. Demokraci zwyciężali w Nevadzie od 2008 roku.

Wybory w USA. Donald Trump triumfuje. Kamala Harris nie zamierza kwestionować wyników

Po tym, jak niemal pewnym stało się, że Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i tym samym powróci do władzy po czterech latach przerwy, Kamala Harris podkreśliła w swoim wystąpieniu skierowanym do swoich zwolenników, że "muszą zaakceptować wyniki wyborów". Demokratka dodała, że zadzwoniła do Trumpa i pogratulowała mu wyniku. Zapewniła też, że nie zamierza podważać werdyktu, jaki wydali Amerykanie.