Republikanie i demokraci z Izby Reprezentantów USA opublikują w poniedziałek dokumenty na temat wycofania Ameryki z Afganistanu w 2021 roku. Zbiega się to z obwinianiem przez ekipę Donalda Trumpa winą za uchybienia Kamalę Harris , co chce uczynić kluczowym problemem przed wyborami prezydenckimi.

"Ujawnienie - po latach śledztwa prowadzonego przez GOP w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów - raportu republikańskiego przewodniczącego Michaela McCaula i memorandum mniejszości sporządzonego przez Demokratę Gregory'ego Meeksa uwydatnia, jak stronnicza stała się debata na temat szaleńczego wyjścia USA z Afganistanu . Dokumenty sprawiły też, że ewakuacja znów znalazła się w centrum uwagi w okresie poprzedzającym wybory, bo GOP wykorzystała to do ataku na wiceprezydent Kamalę Harris" - zauważyła CNN.

Amerykańskie partie obwiniają się o wyjście z Afganistanu. "Bezpośrednie kłamstwo"

Oskarżenia przebiegają głównie wzdłuż linii partyjnych. Republikanie wskazują palcami na administrację Bidena za pośpieszne wycofanie USA. Demokraci, w tym Biały Dom, zrzucają winę na administrację Trumpa za zawarcie umowy z Talibami, co doprowadziło do wycofania.

- Administracja Biden-Harris wprowadzała w błąd, a w niektórych przypadkach bezpośrednio okłamywała Amerykanów na każdym etapie wycofywania się z Afganistanu, od momentu poprzedzającego wydanie rozkazu go-to-zero, do dnia dzisiejszego - argumentują Republikanie. Termin "go-to-zero" (przejścia do zera) odnosi się do strategii zmierzającej do redukcji liczby żołnierzy lub obecności wojskowej do zera.