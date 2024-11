Póki co żadne z nich nie ma wygranej w kieszeni, a piłka wciąż jest w grze. Bój będzie toczył się do ostatniego głosu.

Wybory USA. Wątła przewaga Harris nad Trumpem

Dwa procent wyborców nadal nie wie, kogo wskaże , a jeden procent w ogóle nie zagłosuje na żadnego z kandydatów. Po uwzględnieniu głosów niezdecydowanych osób ogólne poparcie dla Harris rośnie do 49 proc., a Trumpa do 48 proc.

Wybory USA 2024. Biden i Clinton z lepszymi wynikami od Harris

Również w skali całego kraju Kamala Harris triumfuje nad Donaldem Trumpem, ale jej dystans do rywala nie jest na tyle duży, by mogła spać spokojnie. W dwóch sondażach różnica między nią a Trumpem wynosi 1,2 pkt. proc. i 1 pkt. proc. Jest też sondaż, w którym to były prezydent notuje lepszy wynik - o zaledwie 0,3 pkt. proc.