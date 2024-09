Wybory prezydenckie w USA 2024. Sztuczna inteligencja w rękach Rosji

Przedstawiciel ODNI podkreślił, że Rosja wykorzystuje AI do tworzenia treści "we wszystkich mediach - tekstów, obrazów, audio i wideo", do szerzenia swoich narracji w internecie. Robi to m.in. za pomocą botów i fałszywych kont w mediach społecznościowych.