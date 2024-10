Kamala Harris wystąpiła z Michelle Obamą w miejscowości Kalamazoo (w Michigan w USA) na wiecu poświęconym głównie prawu do aborcji. Była pierwsza dama zwracała się do kobiet, mówiąc że "głos na niego (Trumpa - red.) jest głosem przeciwko nam (kobietom - red.)".

- Proszę, nie składajcie naszego życia w ręce polityków, głównie mężczyzn, którzy nie mają pojęcia, przez co przechodzimy - mówiła Obama.

Wybory prezydenckie w USA. Kamala Harris wystąpiła z Michelle Obamą

- Wyobraźcie sobie Donalda Trumpa bez żadnych bezpieczników, który będzie rościł sobie nieograniczoną i ekstremalną władzę - powiedziała Harris. Jak zauważono, po wiecu poszła do baru z gubernatorką Michigan Gretchen Whitmer.

Wiec Harris był jej drugim z kolei wydarzeniem kampanijnym, podkreślającym kwestię prawa do aborcji. W piątek poświęcony był temu zagadnieniu jej wiec z piosenkarką Beyonce w Houston, w którym uczestniczyła rekordowa liczba 30 tys. ludzi.

USA. Donald Trump zyskał poparcie muzułmanów

- On obiecuje pokój, a nie wojnę - uzasadniał poparcie jeden z imamów, Belal Alzuhairi. Był to już k olejny taki gest ze strony muzułmańskich przywódców w Michigan. Wcześniej Trumpa poparł m.in. jedyny muzułmański burmistrz miasta, przybyły z Jemenu Amer Ghalib, który rządzi miejscowością Hamtramck w pobliżu Detroit, znanej niegdyś jako najbardziej polskie miasto Ameryki.

Trump powiedział w tym tygodniu, że cieszy się, iż premier Izraela Benjamin Netanjahu nie posłuchał ostrzeżeń prezydenta Bidena przed ofensywami w Libanie i Gazie. Michigan to jeden z kluczowych stanów dla wyników wyborów , gdzie zamieszkuje znaczna liczba muzułmanów.

Wybory w USA. Donald Trump krytykuje Detroit

W trakcie wiecu w Novi - mającym na celu zachęcić do skorzystania z możliwości oddania głosu przed dniem wyborów - Trump krytykował wczesne głosowanie, twierdząc, że jest to "niedorzeczny system" i zapowiedział, że wyeliminuje go jeśli zostanie prezydentem.