Wybory w USA 2024. Donald Trump rozmawiał z Zełenskim

"Doceniam prezydenta Zełenskiego za skontaktowanie się z nami, ponieważ ja, jako następny prezydent Stanów Zjednoczonych, zaprowadzę pokój na świecie i zakończę wojnę , która kosztowała życie tak wielu osób i zdewastowała niezliczone niewinne rodziny. Obie strony będą mogły zjednoczyć się i wynegocjować porozumienie, które położy kres przemocy i utoruje drogę do dobrobytu" - zapewnił Trump.

" Ukraina zawsze będzie wdzięczna Stanom Zjednoczonym za pomoc we wzmocnieniu naszej zdolności przeciwstawienia się rosyjskiemu terrorowi. Rosyjskie ataki na nasze miasta i wsie trwają każdego dnia" - przekazał Wołodymyr Zełenski w portalu X.

Trump rozmawiał z Zełenskim. Pierwszy raz od pięciu lat

To pierwsza taka rozmowa między politykami od pięciu lat. Wtedy, podczas wymiany zdań z Wołodymyrem Zełenskim, ówczesny prezydent USA miał naciskać go na oczernianie kontrkandydata Joe Bidena i namawiać do poparcia wersji Trumpa dotyczącej skandalu związanego z rosyjską ingerencją w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku.