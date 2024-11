Jedną z ważniejszych funkcji w nowej administracji USA, szefowej personelu Białego Domu, ma objąć według zapowiedzi prezydenta-elekta Susie Wiles, która do tej pory była jednym z menedżerów kampanii wyborczej Donalda Trumpa.

67-letnia Wiles od ponad czterech dekad odpowiada za kampanie republikanów na wszystkich szczeblach politycznych.

Wybory w USA. Donald Trump ogłasza szefową personelu Białego Domu. To Susie Wiles

"Susie Wiles właśnie pomogła mi odnieść jedno z największych zwycięstw politycznych w historii Ameryki, była także częścią moich udanych kampanii wyborczych w 2016 i 2020 roku. Susie jest silna, inteligentna, posiada nowatorską wizję, jest podziwiana i szanowana. Będzie pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która stanie na czele personelu Białego Domu" - czytamy w oświadczeniu prezydenta-elekta, cytowanym przez agencję Reutera. Reklama

Donald Trump, zwycięzca wyborów prezydenckich w USA, obsadzi swoją administrację lojalistami - ocenił w środę brytyjski dziennik "Financial Times".

Po wyborach w USA zmiany szykują się także w Senacie. Agencja Associated Press podaje, że po podliczeniu niemal 99 proc. głosów, biznesmen David McCormick prowadzi z demokratą Bobem Caseyem przewagą 0,5 p.p. i w efekcie to on zostanie nowym senatorem reprezentującym stan Pensylwania. Casey, bliski sojusznik prezydenta Joe Bidena, zakończy swoją 18-letnią służbę w tej izbie.

Rozstrzygnięcie wyścigu w Pensylwanii oznacza, że republikanie zdobędą co najmniej 53 mandaty w Senacie - o cztery więcej niż obecnie. Demokraci mogą liczyć na co najmniej 45, lecz kandydaci partii są zdecydowanymi faworytami w dwóch wciąż nierozstrzygniętych wyścigach, w Nevadzie i Arizonie.

Jeśli te przewidywania się potwierdzą, oznaczać to będzie, że kandydaci demokratów zwyciężą w pięciu stanach, gdzie w wyborach prezydenckich wygrał Donald Trump. Casey uzyskał wynik nieco lepszy od Kamali Harris w Pensylwanii. Reklama

Wybory w USA. Republikanie z przewagą w Izbie Reprezentantów?

Nadal nie zostało przesądzone, która z partii będzie miała większość w Izbie Reprezentantów, choć prognozy wskazują, że republikanie utrzymają tam kontrolę minimalną przewagą. Z rozstrzygniętych dotąd wyścigów, zdobyli oni 210 mandatów, zaś demokraci - 198.

Do uzyskania większości potrzebne jest 218. Większość z nierozstrzygniętych okręgów to okręgi w Kalifornii, gdzie liczenie głosów nadesłanych pocztą może potrwać jeszcze kilka dni.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump umacnia wygraną

Z danych przekazywanych przez agencję AP wynika, że Donald Trump umacnia swoją wygraną nad Kamalą Harris w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Republikanin zdobył 295 głosów elektorskich, co przekracza minimalną liczbę głosów z Kolegium Elektorów - należy ich zdobyć co najmniej 270. Jeszcze podczas wieczoru wyborczego, kiedy stacja Fox News jako pierwsza ogłosiła Trumpa zwycięzcą, republikanin zwrócił się do swoich zwolenników.

- Wszystko naprawimy. To historyczny wynik, przezwyciężyliśmy przeszkody, nikt nie sądził, że nam się to uda - mówił. Trump wskazywał, że "Ameryka dała mu bezprecedensowe zwycięstwo". - Przejmiemy też Senat, a wygląda też na to, że również Izbę Reprezentantów - zapowiadał prezydent-elekt.

