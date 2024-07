Reakcja Obamy na rezygnację Bidena. Zaskakujące oświadczenie

Były prezydent USA zignorował jednak fakt, że Biden udzielił poparcia wiceprezydent Kamali Harris , aby to ona wystartowała w wyborach przeciwko Donaldowi Trumpowi. "W nadchodzących dniach będziemy żeglować po nieznanych wodach. Mam jednak niezwykłą pewność, że przywódcom naszej partii uda się stworzyć proces, z którego wyłoni się wybitny kandydat " - napisał.

W dalszej części nawiązał do konwencji wyborczej demokratów, która odbędzie się w sierpniu. "Wierzę, że wizja Joe Bidena o hojnej, zamożnej i zjednoczonej Ameryce, która daje szanse wszystkim, będzie w pełni widoczna na Konwencji Demokratów w sierpniu " - dodał. Inni demokraci np. były prezydent Bill Clinton - poparli Harris jako najpewniejszą, nową kandydatkę ich ugrupowania.

Rezygnacja Joe Bidena. Presję na nim miał wywierać m.in. Barack Obama

W ostatnich tygodniach Joe Biden był pod wielką presją. Pojawiało się wiele głosów mówiących o tym, że powinien on zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. Agencja Axios podawała w czwartek, że do rezygnacji ma doprowadzić rosnąca presja czołowych polityków Partii Demokratycznej .

"The Washington Post" w swojej publikacji informował, powołując się na słowa byłego prezydenta USA Baracka Obamy, że miał on stwierdzić "droga Joe Bidena do zwycięstwa znacznie się wydłuża". Obama miał podkreślić też, że amerykański przywódca powinien "poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury". Słowa te miały paść przy współpracownikach byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.