Wybory prezydenckie w USA. Niepokój w Kanadzie. Chodzi o migrację

Ekspert, którego słowa przytacza portal Vancouver City News, stwierdził, że Kanada jest zaniepokojona tysiącami osób, które ubiegają się o azyl i które mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych , a następnie zdecydować, że prawdopodobnie lepiej będzie dla nich kontynuować podróż na północ, właśnie do Kanady.

Ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa i jego twarde stanowisko w sprawie migracji może poniekąd zmusić Kanadę do przygotowania się na jeszcze większą liczbę składanych wniosków o przyznanie azylu. Jak czytamy, z danych Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) wynika, że liczba osób przybywających nielegalnie w Kanadzie wzrosła z 2 434 w 2016 roku do 20 593 w 2017. Większość migrantów przybyła drogą lądową do miasta Quebec.