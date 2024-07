Niespodziewane wezwanie w sprawie kandydatury Bidena. "Dość"

Senator Bernie Sanders zaapelował na łamach "New York Timesa", by Joe Biden pozostał kandydatem demokratów w amerykańskich wyborach prezydenckich. "Dość. Wystarczy! Pan Biden może nie jest idealnym kandydatem, ale będzie i musi być kandydatem" - podkreślił czołowy przedstawiciel amerykańskiej lewicy. Według Sandersa Biden "nie tylko pokona Trumpa, ale także pokona go z dużą przewagą".