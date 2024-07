Choć Joe Biden sygnalizuje, że nie zamierza wycofywać się z wyścigu o kolejną kadencję , trwają spekulacje na temat tego, kto mógłby zastąpić go w roli kandydata demokratów po słabym występie w ubiegłotygodniowej debacie - napisał "WSJ" we wtorek.

Harris zamiast Bidena? "Ona jest gotowa, by być prezdentem"

Dziennik zauważył, że notowania Harris w sondażach są niemal takie same, a nawet gorsze od prezydenta, jednak jest ona popularna wśród kluczowych grup elektoratu Partii Demokratycznej - kobiet i Afroamerykanów, a pominięcie jej kandydatury doprowadziłoby do resentymentów i podziałów w ugrupowaniu.

- Ona jest gotowa, by być prezydentem (...). Byłbym wściekły, gdyby ktoś próbował pominąć wiceprezydentkę - powiedział w rozmowie z dziennikiem Keith Williams , szef afroamerykańskich działaczy Partii Demokratycznej w kluczowym dla wyniku wyborów stanie Michigan. Podobną opinię wyraził jeden z najstarszych stażem demokratów i lider czarnoskórych deputowanych w Kongresie Jim Clyburn .

Według telewizji NBC sztab Bidena przeprowadził w niedzielę telekonferencję z największymi darczyńcami kampanii, starając się rozwiać ich wątpliwości co do zdolności 81-letniego Bidena do sprawowania urzędu przez cztery kolejne lata.