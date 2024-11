Republikanin Donald Trump pokonał Demokratkę Kamalę Harris w stanie Karolina Północna we wtorkowych wyborach prezydenckich w USA - prognozuje agencja Reutera powołując się na Edison Research. Zwycięstwo w tym stanie przybliża Trumpa o krok do politycznego powrotu.

Kamala Harris kontra Donald Trump. Wymowny gest demokratki

Zwycięstwa Trumpa w Karolinie Północnej i Georgii pozostawiły Harris z wąską ścieżką do wygranej. Jak dowiedziała się agencja, były prezydent udał się do centrum kongresowego w pobliżu swojego domu w Palm Beach na Florydzie, aby przemówić do zwolenników.