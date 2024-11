Blisko 60 proc. ankietowanych Polaków uważa, że to Kamala Harris lepiej zadba o interesy Polaków, zasiadając na prezydenckim fotelu. Donalda Trumpa poparło w tej kwestii niecałe 31 proc. respondentów. Kandydatka demokratów ma większe powodzenie wśród kobiet, podczas gdy Trumpa częściej wybierają mężczyźni. To, jak ankietowani głosowali w wyborach do polskiego parlamentu również miało znaczenie.