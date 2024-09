Donald Trump pod groźbą zamachu. Kandydat zwrócił się do Kongresu

Sztab kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa poinformował o uzyskaniu informacji od amerykańskiego wywiadu o pogróżkach kierowanych w stronę byłego przywódcy USA. W oświadczeniu wydanym przez dyrektora ds. komunikacji kampanii Stevena Cheunga napisano o "rzeczywistych i konkretnych groźbach ze strony Iranu, że zabije go w celu destabilizacji i wywołania chaosu w Stanach Zjednoczonych". Jak wskazano w komunikacie, miały się one nasilić w przeciągu kilku ostatnich miesięcy .

W poście w mediach społecznościowych Donald Trump poinformował, że dzięki decyzji Kongresu USA jego ochrona została znacznie zwiększona. Dodał, że głosowanie było jednomyślne, nie wyłamał się z niego żaden z członków. "To nie jest dobra sytuacja dla nikogo. Jestem otoczony przez większą liczbę ludzi, broni i sprzętu niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękuję Kongresowi za jednomyślne zatwierdzenie znacznie większych pieniędzy dla Secret Service - zero głosów na 'nie', ściśle obupartyjne " - napisał były prezydent.

Wybory USA 2024. Trump na celowniku zamachowców

Kilka dni później amerykańskie media donosiły o informacjach na temat irańskiego spisku wymierzonego w byłego przywódcę Stanów Zjednoczonych, do jakich dotrzeć miał amerykański wywiad. Jak donosiła CBS, Teheran odniósł się do zarzutów, określając je mianem "złośliwych". Do sprawy odniósł się wkrótce sam Trump, który stwierdził w mediach społecznościowych, że ma nadzieję, że jeśli zginie, "Ameryka unicestwi Iran, zetrze go z powierzchni ziemi".