Wybory parlamentarne już za dwa tygodnie. W niedzielę w Katowicach - równolegle do Marszu Miliona Serc w Warszawie - odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrali najważniejsi politycy ugrupowania, z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem J arosławem Kaczyńskim na czele.

Wybory 2023. Prowadziła konwencję PiS. Kim jest Anna Pieczarka?

W 2014 r. wystartowała do sejmiku województwa małopolskiego i zdobyła ponad 72 tys. głosów. Dzięki temu została członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za kulturę.

W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 75 tys. głosów. Oznacza to, że w okręgu tarnowskim zagłosowało na nią 36,6 proc. sympatyków PiS. Co więcej, aż 21,6 proc. wszystkich głosów w tym regionie przypadło Pieczarce. Był to najlepszy wynik, a konkurencja nie była łatwa. Z tego samego okręgu startował również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zdobył 33,7 tys. głosów.