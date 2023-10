- Mam wielką nieprzyjemność - tak, nie przesłyszeli się państwo, nieprzyjemność - zaprezentowania materiału filmowego, szokującego i bulwersującego. Dotyczy spraw, które miały miejsce naprawdę. To nie jest materiał dla najmłodszych, dlatego zachęcamy do tego, żeby dzieci nie oglądały tych scen - mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wybory 2023. Spot na konwencji PiS wzbudził kontrowersje

Co ważne, niektóre wypowiedzi były rzeczywiście niezwykle wulgarne , co wyraźnie było słychać z głośników katowickiej hali. Tyle tylko, że PiS wulgaryzmy wypuścił bez cenzury .

Wybory 2023. "Dlaczego krzywdzicie własne dzieci?"

Co więcej, apelowała do rodziców sympatyków Koalicji Obywatelskiej, by ci nie wypisywali na czołach swoich pociech ośmiu gwiazdek i nie prowadzili ich na marsze opozycji.

Przekonywała, że nie można politycznie wykorzystywać dzieci w kampanii wyborczej. - To systemowe zło, a najgorsze jest to, że wciąga się w to wszystko dzieci. Pytam, dlaczego tak krzywdzicie własne dzieci? Mówię to do rodziców, którzy zabierają swoje dzieci na te okropne manifestacje - otrzymacie od nich rachunek. Na szacunek nie możecie liczyć - przestrzegała Witek.