Konferencja prasowa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pozuje do zdjęcia z "jedynkami" wyborczymi PiS. Po lewej stronie stoi Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Po prawej niewysoka blondynka w błękitnej sukience. To Anna Pieczarka, która ma być lokomotywą wyborczą w okręgu tarnowskim.

Pieczarka posłanką jest od czterech lat. Nie udziela się w mediach ogólnopolskich, nie bierze udziału w politycznych awanturach, nie wypowiada kontrowersyjnych tez, nie jest znana szerzej opinii publicznej w Polsce, a z mównicy sejmowej przemawiała 28 razy.

"To ona ma prowadzić do zwycięstwa"

To jednak parlamentarzystka ma być jedną z lokomotyw wyborczych partii - To ona ma prowadzić do zwycięstwa w naszym regionie, choć wiem, że niewielkiej grupie działaczy się to nie podoba - mówi jeden z tarnowskich polityków PiS w rozmowie z Interią, proszący o anonimowość.

Ania angażuje się w organiczną pracę u podstaw, a w wielką politykę i medialne przepychanki się nie wdaje. Myślę, że to jest tajemnica jej dobrego wyniku wyborczego ~ Michał Drewnicki, rzecznik PiS w Małopolsce

Wybór Pieczarki nie jest przypadkowy. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 75 tys. głosów. Oznacza to, że w okręgu tarnowskim zagłosowało na nią 36,6 proc. sympatyków PiS. Co więcej, aż 21,6 proc. wszystkich głosów w tym regionie przypadło Pieczarce. Był to najlepszy wynik, a konkurencja nie była łatwa. Z tego samego okręgu startował również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zdobył 33,7 tys. głosów.

W tym roku znowu staną do bezpośredniej wyborczej batalii. - Zachęcam do głosowania na mnie, a o panią poseł proszę pytać jej partyjnych kolegów - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, który będzie startować z tego samego okręgu wyborczego co Anna Pieczarka.

Kim jest Anna Pieczarka?

Anna Pieczarka urodziła się 15 lutego 1977 r. w Tuchowie, niewielkim mieście w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim. Obecnie mieszka w Koszycach Wielkich pod Tarnowem. Z wykształcenia jest ekonomistką, ukończyła studia wyższe o specjalności zarządzanie firmą.

W politykę na szczeblu lokalnym jest zaangażowana od ponad 20 lat. Przez lata związana była z tarnowskim urzędem. Pełnia m.in. funkcję dyrektora samorządowego Centrum Kultury. W lata 2012-2019 kierowała Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Tarnów.

W 2014 r. wystartowała do sejmiku województwa małopolskiego i zdobyła ponad 72 tys. głosów. Dzięki temu została członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za kulturę.

Jarosław Kaczyński i Anna Pieczarka w Woli Rzędzińskiej / Tadeusz Koniarz / East News

"Popularność Ani wynika z dwóch rzeczy"

Michał Drewnicki, rzecznik PiS w Małopolsce poznał Pieczarkę kilka lat temu przy okazji wyborów samorządowych.

- Popularność Ani wynika z dwóch rzeczy: po pierwsze jest bardzo pracowita i chętna do pomocy, po drugie jest blisko ludzi i potrafi z nimi nawiązać bardzo dobry kontakt - uważa rzecznik Drewnicki.

- Ania kiedy została posłanką, nic się nie zmieniła. Chętnie spotyka się z ludźmi. Jeśli dostaje zaproszenie nawet od niewielkiej grupy osób, na jakieś spotkanie, to stara się tam być i znaleźć dla nich czas. Jest zaangażowana bardzo w sprawy lokalnej społeczności. Stara się ludziom pomagać, oczywiście w miarę swoich możliwości - opowiada rzecznik Drewnicki.

- Siłą Ani są na pewno jej najbliżsi współpracownicy, którzy mają podobne do niej podejście. Ania umie też sobie zjednywać ludzi, bo jest na nich otwarta, uśmiechnięta i słucha ich z autentycznym zaciekawieniem. To nie są tylko zwykłe uściski dłoni - dodaje rzecznik.

Krytykowała Polski Ład

Co ciekawe, Anna Pieczarka nie boi się krytykować programu własnej partii. W radiu RDN Małopolska tak mówiła o programie Polski Ład: - Jesteśmy po bardzo trudnej reformie, którą wniósł Polski Ład, wiemy, że nie do końca tam było poukładane tak, jakbyśmy chcieli. Za co też serdecznie przepraszamy wszystkich Polaków.

W Radiu Kraków z kolei zwracała uwagę, że "reforma mieszkaniowa nie do końca nam wyszła". Choć, jak dodawała, "pod Tarnowem w Zakliczynie się jednak udało. Dwa bloki są".

Szefowa struktur

W 2022 r. władze PiS powołały nowych szefów okręgów i pełnomocników. Przed zmianami lokalnymi strukturami w Tarnowie, powiecie bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim kierował Wiesław Krajewski.

Po decyzji partii okręg został podzielony na dwa. Za struktury w Tarnowie i powiecie tarnowskim i dąbrowskim odpowiada Anna Pieczarka. Za Bochnię, Brzesko i okolice Józefa Szczurek-Żelazko.

- To wywołało niesnaski w lokalnych strukturach, ale duża część partyjnych działaczy mocno stanęła po stronie Pieczarki - mówi lokalny działacz PiS.

