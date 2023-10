- Powiem wam tak, osiem lat temu był taki moment, kiedy Lewica wypadła z parlamentu. Mam dwie olbrzymie satysfakcje życiowe. Jedna taka, żeśmy wrócili do parlamentu i po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie, co to znaczy? - pytał współprzewodniczący formacji Włodzimierz Czarzasty. - Nikt nam tego nie zabierze, nie ma takiej możliwości - powiedział ze sceny. - Teraz należy nam się dobra zabawa. A od poniedziałku trzeba zakasać rękawy i do roboty - mówił z kolei Robert Biedroń.