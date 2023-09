Premier Mateusz Morawiecki opublikował w piątek rano na Twitterze (X) krótkie nagranie, w którym odniósł się do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej o sobotniej konwencji "100 konkretów na 100 dni".

- Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę poda swoje sto konkretów. Nie ma potrzeby czekać tak długo. Mamy te konkrety - konkrety wstydu Tuska. To sto spraw, z których ponad 90 proc. Tusk nie potrafił lub nie chciał załatwić, ale kilka zrealizował - zapowiedział prezes Rady Ministrów.

"Konkrety Tuska" publikowane przez PiS co godzinę

Na jednym nagraniu w kwestii "konkretów Tuska" PiS jednak nie zaprzestał. Na koncie pojawiła się kolejna informacja, z której wynika, że co godzinę na profilu będzie publikowane wideo. Partia - jak przekonuje - obnaży kłamstwa szefa PO.

- Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu. Co godzinę zapraszamy na premierę nowego #KłamstwaTuska - zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w pierwszym wideo.

PiS wycofało się z obietnicy. Powodem "konkrety Tuska"

W czwartek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość poinformowało o zaprzestaniu prezentacji punktów programowych , które miały być ogłaszane codziennie rano do czasu konwencji programowej partii rządzącej.

"Ponieważ właśnie dotarliśmy do 'Konkretów Tuska', zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty" - przekazano wówczas we wpisie.