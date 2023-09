Wybory parlamentarne 2023. PiS zmienia taktykę przed konwencją

Te miały być ogłaszane codziennie rano do czasu konwencji programowej partii rządzącej.

PiS zmienia plan. "Dotarliśmy do 'Konkretów Tuska'"

Powodem wolty w działaniach Prawa i Sprawiedliwości ma być "dotarcie do 'Konkretów Tuska'". To lista 100 punktów programowych na pierwsze 100 dni ewentualnych rządów opozycji po wygranych wyborach parlamentarnych. Mają one być zaprezentowane przez lidera Koalicji Obywatelskiej w sobotę w czasie konwencji programowej.