Nowa Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach do Sejmu

- Idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby razem z naszymi partnerami z opozycji wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki, mamy apetyt na wygraną - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej poświęconej prezentacji list swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Podczas wystąpienia głos zabrał również Robert Biedroń, który zaproponował wszystkim partiom opozycyjnym podpisanie tzw. paktu sejmowego.