Przynajmniej od tygodnia ważą się losy tzw. Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował miejsce na listach ludowców politykom Porozumienia, co nie spodobało się Szymonowi Hołowni. Co więcej, lider ludowców długo rozważał start wspólnie z AgroUnią Michała Kołojdziejczaka, na co w żaden sposób nie chce się zgodzić druga strona.

Sojusz z AgroUnią oznaczałby koniec współpracy PSL z Polską 2050. Ostateczne decyzje mają zapaść w sobotę, bo o godz. 11 będzie obradowała Rada Naczelna PSL, a dwie godziny później spotka się Rada Krajowa Polski 2050. Po tych dwóch wydarzeniach stanie się jasne, co dalej z Trzecią Drogą.

Kołodziejczak ostrzega PSL przed sojuszem z Hołownią

Tymczasem tuż przed spotkaniem ludowców Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, wystosował specjalny list otwarty, do którego dotarła Interia. Kołodziejczak zwraca się w nim bezpośrednio do PSL: "Stanęliście przed historyczną szansą, żeby wraz z AgroUnią odbudować chwałę Ruchu Ludowego, przemyśleć błędy, zaniechania swoich liderów i odbić Polskę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Bo o Polskę tu idzie" - pisze Kołodziejczak. "Jednak ja nigdy nie zgodzę się na to, by Ruch Ludowy był w Polsce obrotową przystawką" - dodaje.

W dalszej części listu nawiązuje już wprost do Polski 2050, choć nazwa partii nie pada. "Nie można stać z tymi, którzy nie doceniają pracy chłopskiej. Przestrzegam was przed tym osobiście - wystrzegajcie się współpracy z bezideowymi środowiskami" - pisze Kołodziejczak.

Kołodziejczak "pisze znad grobu Leppera"

Co ciekawe, w ostatnim fragmencie listu lider AgroUnii powołuje się dość nietypowo na Andrzeja Leppera. "Piszę do Was znad grobu Andrzeja Leppera, w rocznicę jego tragicznej śmierci. Zapamiętajmy na zawsze tego, który - gdy inni byli odwróceni - stanął za Polakami i ich prawami. Był nad wyraz dzielny, choć wielu brakowało przyzwoitości i odwagi. Był honorowy wśród polityków bez honoru" - uważa Kołodziejczak.

Poniżej w całości publikujemy list otwarty lidera AgroUnii.

List otwarty AgroUnii do PSL /

List otwarty AgroUnii do PSL, cz.2 /

Łukasz Szpyrka