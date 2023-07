Tusk: PiS chce manipulować przy dacie wyborów

Tusk w Ostródzie zaapelował również, by wziąć udział w "marszu miliona serc" w Warszawie. - Trzeba pokazać, że jesteśmy gotowi do przejęcia władzy po tym brudzie i truciźnie - mówił. - Każdy dzień i miesiąc władzy PiS to zagrożenie dla bezpieczeństwa, portfeli, kobiet i dzieci oraz środowiska - podkreślił polityk.

- Doszły mnie słuchy, prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego, że po tym, kiedy wezwałem do marszu 1 października, oni podjęli decyzję, aby te wybory przesunąć - mówił Tusk. - Chciałbym, żeby panowie Duda, Kaczyński i Morawiecki usłyszeli, że ludzie i tak nie ulegną, nie poddamy się - dodał.

Zwrócił się również do rządzących: "Jeśli szukacie pretekstu, by przesunąć wybory, to jak będzie trzeba, będziemy maszerować nie jeden dzień, ale do dnia wyborów". - Nie ukradniecie Polkom i Polakom naszego zwycięstwa - dodał.

- Wszyscy, blondyni, rudzi, szatynki, wszyscy wiemy, że patriotyzm to jest coś, czego nie daje ludziom z góry Kaczyński. Wszystkie Polki i wszyscy Polacy mają prawo czuć się patriotami, niezależnie od poglądów. Jesteśmy od tego, by przywrócić normalność i przyzwoitość - stwierdził.

- Nie jest patriotą ten, kto wykorzystuje machinę przeciwko bezbronnej Polce, nie jest patriotą ten, kto okrada, ani ten, kto zamienia media publiczne - nie bójmy się tego słowa - w szczujnię, fabrykę nienawiści i pogardy. Oni są zdolni jedynie wyzywać i pomstować na 70 proc. narodu. Obudźcie się, nas jest 70 proc. Nie będą nam mówić, kto jest patriotą, a kto wrogiem narodu - powiedział Tusk.

***

