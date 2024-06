Wybory do PE 2024: Termin wyborów nie wszędzie taki sam

Irlandia do urn idzie w piątek 7 czerwca, a Łotwa, Malta i Słowacja w sobotę, 8 czerwca . Są też kraje członkowskie, które na głosowanie do PE przeznaczyły dwa dni: Czesi głosują w piątek i w sobotę, Włosi - w sobotę i w niedzielę. Skąd wzięły się te różnice?

Wybory europejskie 2024. Który kraj będzie miał najwięcej europosłów, a który najmniej?

W nadchodzących wyborach do PE wybranych zostanie 720 europosłów , czyli o 15 więcej niż w obecnej kadencji. Liczba przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich zależy głównie do liczby ludności danego kraju. Kwestia ta jednak jest również przedmiotem negocjacji w ramach Rady Europejskiej. Żadne państwo nie może mieć więcej niż 96 posłów i mniej niż 6.

Dzięki temu państwa takie, jak Cypr, Malta i Luksemburg mają sześciu swoich przedstawicieli , choć proporcjonalnie do liczby ludności powinny mieć czterech. Tym samym są to kraje, w których przypada najwięcej przedstawicieli w PE na mieszkańca. Najwięcej europosłów, bo aż 96 mogą wybrać Niemcy . Tuż za nimi plasuje się Francja (81 miejsc) i Włochy (76 miejsc). Polska ma prawo wybrać 53 przyszłych europosłów, czyli o jednego więcej niż w upływającej kadencji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto i jak może głosować?

Mimo że wszystkie kraje członkowskie stosują systemy proporcjonalne, różnią się one znacząco pod względem szczegółów. Nie wszędzie obok nazwisk stawia się krzyżyki. Irlandia stosuje system pojedynczego głosu przechodniego , co oznacza, że Irlandczycy mogą rangować swoich kandydatów w zależności od preferencji, stawiając obok nich odpowiednią cyfrę. Jeśli w wyborach najbardziej preferowany przez wyborcę kandydat przepadnie, głos wyborcy nie jest zmarnowany, tylko przechodzi na kolejnego preferowanego przez niego kandydata.

Różnice są widoczne również w wieku osób, które mają prawo głosować. Choć w większości krajów wynosi on 18 lat, w Austrii do głosowania uprawnieni są już 16-latkowie. Ma to zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi sprawami Unii Europejskiej i z tego powodu część krajów również rozważa obniżenie wieku wyborców. Jeśli chodzi o kandydatów, tu również w większości krajów muszą mieć oni skończonych 18 lat. Są jednak wyjątki: w Rumunii minimalny wiek kandydatów do PE to 23 lata, a na Cyprze - 25 lat.