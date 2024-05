Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6-9 czerwca. Polscy obywatele ruszą do lokali wyborczych w niedzielę 9 czerwca. W zbliżającej się kadencji europarlamentu nasz kraj będzie reprezentowało 53 deputowanych. W porównaniu do obecnego stanu łączna liczba europosłów powiększy się z 705 do 720.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację dotyczącą warunków udziału obywateli polskich w głosowaniu do PE w obwodach utworzonych na terenie Polski. Wynika z niej, że osoby czasowo przebywające poza miejscem zameldowania lub zamieszkania mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania. Reklama

Taka możliwość dotyczy także obywateli nieujętych w żadnym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rzeczony wniosek należy złożyć w terminie od 26 kwietnia 2024 roku do 6 czerwca 2024 roku. Należy w nim podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo oraz adres przebywania w dniu wyborów. Podpisany wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy właściwym dla wybranego miejsca głosowania. Sprawę można również załatwić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony gov.pl.

W terminie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 roku można również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Wybory do PE 2024. Jak głosować za granicą?

Obywatele Polski mieszkający na stałe za granicą również będą mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, zgodnie z informacjami podanymi na stronie elections.europa.eu, osoby te będą mogły głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce lub wziąć udział w wyborach w państwie, w którym się znajdują i głosować na kandydatów z tego kraju (oczywiście, jeśli jest to kraj należący do UE). Reklama

W tym pierwszym przypadku niezbędne okazuje się złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców prowadzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Należy go złożyć maksymalnie na trzy dni przed wyborami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wniosku można zgłosić się o pomoc do polskiej placówki dyplomatycznej.