Trwa kampania związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024. Polacy pójdą do urn w niedzielę 9 czerwca.

Wybory europejskie 2024. Wcisło zasypała Kamińskiego pytaniami

Tuż po niej doszło do ostrej wymiany zdań. Wcisło czekała na Kamińskiego na parkingu. Przez megafon krzyczała do niego: - Stop skazańcom, zesłańcom i spadochroniarzom. Lubelszczyzna zasługuje na godną reprezentację

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Marta Wcisło przypomina

Posłanka nawiązała również do wyroku byłego szefa MSWiA. - Przecież ma pan wyrok za przekraczanie uprawnień. Zmuszał pan ludzi do poświadczania nieprawdy - zaznaczyła posłanka, na co grupa popierających ją osób zaczęła skandować: "Do więzienia".