Wojna w Izraelu. Strefa Gazy znika powoli z powierzchni ziemi. Zbadali zdjęcia

Prócz ofiar Palestyńczycy mierzą się także z potężnymi zniszczeniami. Jak donosi "The New York Times", w północnej Strefie Gazy z powierzchni ziemi zniknęła już jedna trzecia wszystkich budynków. Ustalenia takie poczynili naukowcy z Oregon State University i City University of New York, którzy przeprowadzili analizę dostępnych zdjęć satelitarnych.