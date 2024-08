Sekretarz stanu USA w Izraelu. Będzie wywierał presję na Netanjahu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wylądował w niedzielę w Tel Awiwie - przekazał Reuters. Jak dodała agencja, amerykański polityk ma zintensyfikować dyplomatyczną presję, by osiągnąć w przyszłym tygodniu porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Należy się spodziewać, że Blinken będzie wywierał silną presję na Netanjahu, by ten zgodził się na zawieszenie broni w Strefie Gazy i wymianę izraelskich zakładników Hamasu na palestyńskich więźniów - skomentował portal Times of Israel.

Sekretarz Stanu USA w Izraelu. Przedstawiono propozycję pokojową

To już kolejna wizyta sekretarza stanu USA na Bliskim Wschodzie od czasu wybuchu konfliktu. Jej termin przypada na kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone przedstawiły zmodyfikowaną propozycję pokojową.

USA i Izrael wyrażają optymizm co do porozumienia, ale Hamas twierdzi, że sugestie postępu są "iluzją". Rozbieżności dotyczą tego, czy wojska izraelskie będą musiały całkowicie wycofać się ze Strefy Gazy, na co nalega Hamas.