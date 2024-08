Tym samym Galant dołączył do grupy wysokich rangą izraelskich urzędników, którzy zakwestionowali cel Netanjahu, jakim było zniszczenie Hamasu. W czerwcu rzecznik prasowy izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari stwierdził, że pomysł zlikwidowania Hamasu to "rzucanie piasku w oczy opinii publicznej".

Biuro premiera skrytykowało wypowiedź ministra. - Kiedy Galant przyjmuje antyizraelską narrację, szkodzi szansom na osiągnięcie porozumienia w sprawie zakładników - poinformowano w oświadczeniu. Podkreślono, że to minister był zobowiązany do realizacji dwóch celów wojny Izraela w Strefie Gazy: wyeliminowania Hamasu i uwolnienia zakładników pojmanych w atakach z 7 października.

Izrael-Hamas. Spór w izraelskim rządzie. To nie pierwszy raz

Wcześniej minister Jo’aw Galant wielokrotnie podkreślał konieczność zawarcia porozumienia między Izraelem a Hamasem . Wzywał premiera Netanjahu do oświadczenia, że Izrael nie ustanowi cywilnej ani wojskowej kontroli nad Strefą Gazy. Jak donosi portal telewizji CNN izraelski minister miał również zaproponować premierowi prewencyjne uderzenie na cele Hezbollahu w Libanie w październiku 2023 roku. Premier nie zgodził się na taki ruch, czym zdaniem ministra zmarnował okazję.

Wówczas współpracownicy premiera Izraela o barczyli winą za brak porozumienia na linii Izrael-Hamas ministra obrony . Ich zdaniem Galant powinien naciskać na lidera zbrojnego ugrupowania, który odmawiał wysłania delegacji na negocjacje i przez to "był jedyną przeszkodą w porozumieniu".

Izrael-Hamas. Kłopoty Benjamina Netanjahu. Rośnie presja

Ministrowie krytyczni wobec Binjamina Netanjahu twierdzą, że bardziej zależy mu na pokonaniu Hamasu i zachowaniu swojego rządu niż odzyskaniu zakładników. Skrajnie prawicowi członkowie koalicji zagrozili obaleniem rządu, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Portal Times of Israel podaje, że do grona krytyków dołączyły też rodziny zakładników.