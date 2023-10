Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała we wtorek, że w Strefie Gazy nieuchronnie nastąpi katastrofa związana ze zdrowiem publicznym. Rzecznik WHO, Christian Lindmeier, cytowany przez Reutersa, podkreślił, że ma mieć to związek z przeludnieniem, masowymi przesiedleniami i zniszczeniami infrastruktury. Rzecznik UNICEF-u zwracał natomiast uwagę na cierpienie dzieci, także to spowodowane traumami i silnym stresem oraz zagrożenie śmiercią z powodu odwodnienia.