Rosną szanse na pokój w Strefie Gazy. "Poczyniono postępy"

Negocjacje ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy. "Stany Zjednoczone wciąż wierzą"

John Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone wciąż wierzą, że szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu zaakceptuje propozycję, mimo że upiera się przy pozostawieniu izraelskich wojsk na granicy Gazy z Egiptem , co prowadzi do konfliktów z Waszyngtonem i Kairem.

Przedstawiciel Białego Domu po raz kolejny zaapelował do Hamas u o zaakceptowanie propozycji , która została przedstawiona w zeszłym tygodniu podczas rozmów w Dosze. - Pomyślcie, co ten układ przyniesie ludziom Gazy. Zapewnia im okres spokoju oraz potencjalne zakończenie wojny i przemocy - przekonywał.

Kirby zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach. Podkreślił, że kluczowe jest to, by wzięli w nich udział także przedstawiciele Hamasu. - Jesteśmy w Kairze. Oni są w Kairze. Hamas musi wziąć w udział, i musimy przejść do konkretów , aby domknąć wszystkie szczegóły. I tym właśnie się teraz zajmiemy - podkreslił.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Izraelczycy zgodzili się na trójfazowy plan, który ma doprowadzić do trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Do przedstawionych propozycji nie zgadza się jednak strona palestyńska. - To, co przedstawiono nam jako rezultat obrad w Dosze, nie jest zgodne z ostatnią propozycją porozumienia zaakceptowaną przez Hamas 2 lipca - powiedział agencji Reutersa jeden z przedstawicieli organizacji.