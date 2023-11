Polacy w Strefie Gazy. Szef MSZ wydał komunikat

Wezwania do "zaprzestania działań wojennych". "Polsko stoisz po złej stronie historii"

We wtorek szef MSZ apelował, by obie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie "natychmiast zaprzestały działań wojennych" i "umożliwiły ludności cywilnej bezpieczne opuszczenie Gazy".

Na słowa Raua odpowiedział prezes fundacji From the Depths upamiętnia Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej Jonny Daniels. "W normalnych zachodnich demokracjach ministrowie są zwalniani za wezwania do zawieszenia broni, ponieważ prowadzi tylko do wzmocnienia pozycji Hamasu-ISIS i naraża więcej Żydów na śmiertelne niebezpieczeństwo" - napisał. "W Polsce to linia rządowa. Polsko stoisz po złej stronie historii" - dodał.