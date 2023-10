Kompletne oblężenie Strefy Gazy. Wojsko odcina dostawy żywności

Minister energetyki Israel Katz przekazał kilka godzin później, że wydał instrukcję w sprawie " natychmiastowego odcięcia wody od Strefy Gazy". Dodał też, że od dwóch dni do obszaru nie są dostarczane elektryczność i prąd.

W Strefie Gazy brakuje podstawowych zasobów

Woda, prąd i pożywienie to kluczowe zasoby, których odcięcie w przypadku Strefy Gazy wiąże się z pogłębieniem już trwającego tam kryzysu humanitarnego .

W Strefie Gazy funkcjonuje tylko jedna elektrownia, która nie jest wstanie dostarczyć nawet 25 proc. zapotrzebowania energetycznego dwóch milionów mieszkających tam Palestyńczyków. Zgodnie z podpisanymi w 1993 r. porozumieniami w Oslo, Izrael zobowiązany jest przesyłać do Gazy energię o mocy 120 MW.

Odcięcie dostaw wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla ludności cywilnej. W szpitalach już teraz brakuje prądu, a sytuacja będzie się jedynie pogarszać. Znacznie utrudni to pomoc rannym w izraelskich atakach odwetowych. Według ostatnich informacji palestyńskiego ministerstwa zdrowia poszkodowanych jest około 2750 mieszkańców Gazy.

Woda jest kolejnym kluczowym zasobem, którego odcięcie pogorszy sytuację humanitarną w Gazie. Obszar jest w całości zależny od dostaw surowca z zewnątrz. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, 97 proc. wody słodkiej w Strefie Gazy nie nadaje się do picia.

Odpowiedź Izraela na atak Hamasu: Dwa miliony ludzi bez wody, energii i pożywienia

Do tej pory Izrael był zobligowany dostarczać do Strefy Gazy podstawowe zasoby przez zapisy prawa międzynarodowego. Teraz, gdy do kraju wtargnęli bojownicy Hamasu przywiązanie odcięcie dostawy surowców przedstawiane jest jako sposób walki z agresorem.