Wojskowy dodał, że w nadchodzącej przyszłości przyjdzie czas na to, aby rozpocząć śledztwo wyjaśniające w jaki sposób ludziom Hamasu udało się przeprowadzić sobotni atak.

Izrael: Hamas wystrzelił 5 tysięcy rakiet

Szef sztabu generalnego wyliczał, że w Strefie Gazy znajduje się około 200 zakładników z Izraela, a także innych państw świata. - Zabijamy wielu terrorystów , wielu dowódców Hamasu, niszczymy infrastrukturę terrorystyczną przez którą doszło do straszliwej i brutalnej zbrodni. Gaza nie będzie wyglądać tak samo - zadeklarował.

Antony Blinken w Izraelu