Bejrut pod ciężkim ostrzałem. Na celowniku "nowy przywódca" Hezbollahu

Według najnowszych doniesień Izrael obrał na cel potencjalnego następcę szefa organizacji terrorystycznej Hezbollah - Hassana Nasrallaha - który zginął w izraelskim ataku niecały tydzień temu. W nocy z czwartku na piątek izraelska armia przeprowadziła ciężki ostrzał na południowych przedmieściach Bejrutu . Zarówno portal informacyjny Axios, jak i "The New York Times" poinformowały, że celem ataku był nie kto inny, jak sam Haszim Safi ad-Din .

Bliski Wschód. Izrael ma nowy cel w Libanie. To Haszim Safi ad-Din

Kto stanie na czele Hezbollahu? Media wskazują jedno nazwisko

Zarówno więzy rodzinne Safiego ad-Dina, jak i fizyczne podobieństwo do Nasrallaha oraz jego status religijny (jako potomka Mahometa) - mogą zadziałać na jego korzyść, w kwestii sukcesji nowego lidera Hezbollahu. To prawdopodobnie dlatego - według medialnych pogłosek - to on stał się nowym celem izraelskiej armii.