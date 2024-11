Zgromadzenie NATO wskazuje główne kierunki działań. Jest nowy dokument

Przedstawiciele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w uchwale złożyli władzom w Kijowie szereg obietnic dotyczących między innymi dalszych pakietów pomocowych, w tym dostarczenia sprzętu, który będzie mógł zostać użyty do atakowania rosyjskich celów wojskowych.

Wojna w Ukrainie. NATO obiecuje długoterminową pomoc

Jak czytamy w uchwale, w związku z tym, że " Rosja pozostaje najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa" należy zapewnić Ukrainie dostęp do broni, która pozwoli powstrzymać jej działania ofensywne.

Uchwała zobowiązuje także NATO do stworzenia specjalnego programu szkoleniowego dla ukraińskiej armii, w tym otwarcia Wspólnego Centrum Analiz, Szkoleń i Edukacji NATO-Ukraina .

"NATO musi powstrzymać wrogie działania Rosji we wszystkich kierunkach, (...) wspierając jednocześnie wysiłki na rzecz ograniczenia zdolności Moskwy do prowadzenia agresywnych wojen, w szczególności poprzez uznanie prawa Ukrainy do uderzenia w uzasadnione cele wojskowe na terytorium agresora zgodnie z zasadą samoobrony zapisaną w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych".