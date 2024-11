Zbadali nastroje Ukraińców. Pierwszy raz odnotowano taki spadek

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 20 września - 3 października 2024 roku przeprowadził badanie, w ramach którego sprawdził, jak długo jeszcze Ukraińcy są w stanie znosić wojnę w ich kraju.

63 proc. ankietowanych wskazało, że są gotowi znosić konflikt zbrojny wszczęty przez Federację Rosyjską tak długo, jak będzie to konieczne. Jak podkreślono, odsetek obywateli Ukrainy, którzy deklarują taką postawę, zmalał w porównaniu z okresem od początku pełnoskalowej inwazji do lutego 2024 roku, kiedy dane wskazywały na ponad 70 proc. Po raz pierwszy odnotowano tak niską wartość. Reklama

Wojna w Ukrainie. Jak długo Ukraińcy wytrzymają konflikt zbrojny? Jest sondaż

W komunikacie instytutu zaznaczono też, że wzrosła liczba respondentów oceniających, iż są gotowi nieść ciężar wojny jeszcze przez rok - 69 proc. ankietowanych wspomniało o stosunkowo długim okresie. "Odsetek tych, którzy powiedzieli o krótszym okresie (od kilku miesięcy do sześciu miesięcy), wynosi 19 proc." - czytamy.

Dalej przekazano, że na południu Ukrainy liczba osób, które stwierdziły, że wytrzymają stosunkowo długo, spadła z 71 proc. do 57 proc. Okazuje się, że podobne nastroje panują wśród respondentów z obwodów charkowskiego i donieckiego.

W lutym tego roku ponad 70 proc. stwierdziło, że są gotowi znosić realia wojny tak długo, jak to konieczne, jednak obecnie 48 proc. stwierdziło, że stosunkowo długi okres, w tym 38 proc. respondentów stwierdziło, że wytrzymają "tak długo, jak to konieczne".

Wojna w Ukrainie. Obywatele podzieleni. Nadzieja na rychły koniec wojny spada

Jak czytamy, w zachodnich i centralnych regionach Ukrainy chociaż odnotowano wzrost niepewności obywateli co do tego, jak długo są w stanie znieść wojenną rzeczywistość, to ludność tych regionów jest wysoce przekonana, że Kijów jest w stanie odnieść sukces w wojnie. Reklama

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj raport Ukraina-Rosja

W badaniu sprawdzono również, jak ocena stanu sił rosyjskich wpływa na gotowość do znoszenia wojny w kraju przez Ukraińców. W publikacji wskazano, że odsetek obywateli Ukrainy, którzy uważają, że Rosji kończą się zasoby do prowadzenia walk, więc tym samym są oni gotowi przetrwać tak długo, jak to konieczne, wynosi 77 proc.

Z kolei 52 proc. osób, które uważają, że Moskwa nadal ma nieograniczone zdolności do atakowania stwierdziło, że są gotowi wytrzymać tak długo, jak to konieczne. 59 proc. respondentów stwierdziło, że mogą wytrzymać stosunkowo długo, a 28 proc. tych respondentów stwierdziło, że ich zdolność do wytrzymania wojny potrwa kilka miesięcy.

Źródło: Life.pravda

