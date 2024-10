Ukraińcy chcą do UE i NATO? Zmiany w najnowszym sondażu

Badanie w dniach od 20 do 26 września przeprowadziła ukraińska organizacja Centrum Razumkowa. Uczestników zapytano o chęć udziału w ewentualnym referendum, które dotyczyłoby przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Z zaprezentowanych danych wynika, że gotowość do wzięcia udziału w głosowaniu nad członkostwem w UE zadeklarowało 81 proc. ankietowanych. Zdecydowanie chętniej do urn poszliby obywatele z zachodnich rejonów (90 proc.), niż tych południowych (63 proc.). W najnowszym badaniu za akcesją opowiedziało się w sondażu 88 proc. respondentów, przeciw dołączeniu do Wspólnoty było 8 proc.