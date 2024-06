Wojskowy szczerze o zakończeniu wojny. "Nie wszyscy w Ukrainie rozumieją"

- Niedawno zacząłem zadawać sobie pytanie: w którym roku Iran się poddał? Odpowiem: nigdy. Nadal walczy, nadal terroryzuje Izrael . To kraj, na który nałożono najwięcej sankcji , a mimo to opracowują broń nuklearną, bezzałogowe statki powietrzne czy inną broń - mówił wojskowy.

Ukraina. Kiedy zakończy się wojna? "Nie jestem w stanie powiedzieć"

Wojskowy zaznaczył, że wojna z Rosją ma "charakter egzystencjalny", jednak nie wszyscy w Ukrainie to rozumieją .

- To jest kwestia naszego przetrwania przede wszystkim jako państwa, jako narodu. Czy w Ukrainie wszyscy to rozumieją? Myślę, że nie. Właściwie bardzo mały odsetek. Widać to po tym, ilu ludzi jest gotowych bronić swojego kraju, ilu jest się w stanie poświęcić - ocenił żołnierz.