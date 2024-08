Do eksmisji ok. 120 ukraińskich uchodźców z ośrodków pomocy we wsi Kocs na Węgrzech miało dojść w środę o poranku. Jak informuje Radio Wolna Europa, pozbawione schronienia osoby pochodzą z obwodu zakarpackiego w Ukrainie - rejonu, który - według nowego węgierskiego dekretu - nie wchodzi w skład obszaru "bezpośrednio dotkniętego działaniami wojennymi".

Węgry wprowadzają nowe prawo w sprawie uchodźców z Ukrainy. Są pierwszi poszkodowani

Jak dodała, większość z osób, które zostały pozbawione schronienia to zakarpaccy Romowie, którzy zdążyli już zintegrować się z lokalną społecznością. Znaleźli pracę i posłali dzieci do szkoły. Wciąż nie stać ich jednak na to, by bez pomocy państwa zapewnić sobie mieszkanie.