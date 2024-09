- Mam nadzieję, że generał Budanow się nie myli , co oznacza, że na początku października wróg wyczerpie wszystkie swoje siły i będzie zmuszony zrobić pauzę operacyjną. Jeśli tak się stanie, to faktycznie dwa, maksymalnie cztery tygodnie muszą wytrzymać nasi obrońcy , nie tylko na kierunku porkiwskim, ale także na innych obszarach, w których wróg w ostatnim czasie zintensyfikował wysiłki - stwierdził.

- Myślę, że kluczowy pozostaje fakt posiadania zasobów. Zwróćcie uwagę na wyniki następnego Ramsteina. Co otrzyma armia ukraińska, bo tak naprawdę to zasoby: broń, amunicja do tej broni, sprzęt, wyposażenie techniczne, to wszystko jest niezwykle ważnym czynnikiem - dodał.