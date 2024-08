Walki w obwodzie kurskim. Legion "Wolność Rosji" zabrał głos

"Wasi instruktorzy polityczni, siedzący na ciepłych stołkach, usilnie zalecają wam, aby się nie poddawać, tylko zostać wysadzonym w powietrze przez wasz własny granat" - stwierdzili w komunikacie członkowie Legionu "Wolność Rosji".

Atak Ukrainy na Rosję. Legion "Wolność Rosji" zabrał głos

"Ale setki rosyjskich żołnierzy ignorują zbrodniczy rozkaz i woląc żyć, niż umierać dla nowego odznaczenia pułkowego lub kolejnej rezydencji Gierasimowa" - dodali w odezwie, cytowanej przez Ukraińską Prawdę. Reklama

Zdaniem rosyjskich ochotników porzucenie walki w szeregach rosyjskiej armii "jest zdrową alternatywą dla bezmyślnej śmierci".

"Wzywamy wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do dobrowolnego poddania się Siłom Zbrojnym Ukrainy, tak jak uczynili to wasi towarzysze" - zaapelowano, nawiązując do wcześniejszych incydentów, które miały miejsce w obwodzie kurskim.

Ochotnicy wzywają Rosjan do poddania albo do dołączenia do nich

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakomunikował - po zapoznaniu się z raportem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego - że ukraińska armia od początku dnia posunęła się naprzód w różnych kierunkach o jeden, dwa kilometry.

Legion "Wolność Rosji" zwrócił się do "tych, którzy mają pragnienie kontynuowania walki o normalną przyszłość dla Rosji". Jak stwierdzili, dla takich osób "istnieje żelazna opcja dołączenia do Legionu". Ochotnicy podkreślili, że są gotowi komunikować się z każdym, kto wyrazi chęć zwrócenia swojej broni przeciwko Kremlowi. Reklama

Przypomnijmy: Legion "Wolność Rosji" to formacja paramilitarna utworzona w marcu 2022 roku podczas pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według strony ukraińskiej składa się ona z rosyjskich jeńców lub dezerterów, którzy zgodzili się na walkę po stronie Kijowa w konflikcie.

Walki w obwodzie kurskim. Syrski złożył raport

Ołeksandr Syrski przekazał szefowi państwa informację o zakończeniu niszczenia zgrupowania rosyjskiego w miejscowości Sudża w obwodzie kurskim. - Przeczesywanie i niszczenie wroga w miejscowości Sudża zostało zakończone - powiedział Zełenskiemu.

Ukraińskie meldunki stoją jednak w sprzeczności z doniesieniami Kremla. Jak przekazał czeczeński gen. Apti Alaudinow - zastępca szefa Głównego Zarządu Wojskowo-Politycznego Ministerstwa Obrony i dowódca sił specjalnych Akhmat - rosyjscy żołnierze skutecznie wypierają Ukraińców z obwodu kurskiego, przejmując kolejne wioski.

Jak informuje Reuters, rosyjscy urzędnicy przekazali, że od początku ukraińskiego ataku ewakuowano prawie 200 tys. osób.

Atak Ukrainy na przygraniczne tereny w obwodzie kurskim Rosji trwa od 6 sierpnia. Kijów uderzył także w inne regiony, m.in. przygraniczny obwód woroneski. W związku z napiętą sytuacją w środę zdecydowano o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w obwodzie bełgorodzkim.

Źródło: Ukraińska Prawda

