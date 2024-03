Dmytro Kułeba stracił cierpliwość. Domaga się Patriotów

Kułeba przekazał, że sytuacja na froncie uległa zmianie , a Rosjanie przeszli do kontrataku. Decydujące - w jego opinii - są "zmodernizowane bomby", które Moskwa dostarczyła na wojnę . Szef dyplomacji podkreślał, że przed tymi bombami "nie da się uciec".

Wojna na Ukrainie. Gorzkie słowa szefa MSZ

Przyznał, że wojna się przeciąga, a poszczególne kraje "wracają do zwykłego sposobu prowadzenia polityki". Tłumaczył, że Zachód zaczyna powątpiewać w ukraińskie zwycięstwo na froncie, dlatego wstrzymuje dostawy sprzętu . Chodzi m.in. o niemieckie rakiety dalekiego zasięgu Taurus. Rząd federalny nie zdecydował się na przekazanie broni sojusznikowi.

Dmytro Kułeba pochwalił za to Francuzów. Polityk docenił ewolucję stanowiska Paryża w sprawie wojny i przyznał: "Doskonale zdaję sobie sprawę, że Europejczycy nie są przyzwyczajeni do idei wojny. Ale jest to beztroska, na którą po prostu nie mogą sobie pozwolić".