Ukraina. Desant na Krymie

Do opublikowanego wpisu dołączono trwające ponad minutę wideo. Na filmie widzimy poruszające się po wodzie skutery, które zbliżają się do wybrzeża. Następnie można zobaczyć, jak dobijają one do brzegu, a pasażerowie wyskakują i zmierzają na ląd. Wszystko pod osłoną nocy.