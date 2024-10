Ukraina wskazuje na niepowodzenie Rosji. "Po raz kolejny zawiodły"

Ukraina przygląda się przebiegowi szczytu BRICS w Kazaniu, który jest swego rodzaju przeciwwagą do zachodniego G7 . Uwagę Kijowa przykuł paragraf 36. deklaracji końcowej, który dotyczy Ukrainy .

Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło, że uczestnicy tegorocznego BRICS jedynie przypomnieli we wspomnianym paragrafie swoje stanowiska w sprawie sytuacji w Ukrainie, swoje zaangażowanie w realizację celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także pokojowe rozwiązania i dyplomację .

Szczyt BRICS. Jedna wzmianka o Ukrainie, brak wspólnego stanowiska

"Uważamy, że tekst tego punktu w rzeczywistości pokazuje, że Rosji nie udało się 'wyeksportować' do uczestników szczytu BRICS swoich neoimperialistycznych poglądów na temat zmiany porządku światowego i globalnej architektury bezpieczeństwa poprzez agresję na Ukrainę" - podkreślił ukraiński resort spraw zagranicznych.

Szczyt BRICS przykuł uwagę Ukrainy. "Większość popiera Kijów"

"Jesteśmy przekonani, że wynika to z faktu, że zdecydowana większość tych krajów popiera cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych , o czym również wspomniano w oświadczeniu" - czytamy w komunikacie.

Resort spraw zagranicznych Ukrainy nadmienił też, że jest to nie do pogodzenia z jednoczesnym poparciem dla agresji lub zmiany granic siłą, a zatem "nie do pogodzenia z poparciem dla Rosji i prowadzonej przez nią wojną w Ukrainie".