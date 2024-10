Ukraina zwróciła się do trybunału w Hadze, by zobowiązał Rosję do rozbiórki mostu Krymskiego. Przedstawicielka tego kraju wyjaśnia, że przeprawę wybudowano nielegalnie, a Moskwa powinna ponieść tego konsekwencje. To niejedyne działanie, do jakiego Kijów chce przymusić Rosjan. W jego ocenie powinni również m.in. oddać zagrabione platformy wiertnicze.