Ukraina przekazuje zachodnią broń do Afryki? Stanowcza reakcja Kijowa

Ukraina stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o przekazywaniu broni otrzymanej od zachodnich sojuszników do rebeliantów z Mali. Ukraińskie MSZ w oświadczeniu wezwało także malijski rząd, by "zaprzestał rozpowszechniania fałszywych informacji, które powielają kłamliwą narrację propagandy Rosji". W ostatnich dniach doniesienia o dostarczaniu dronów przekazywało "Le Monde". Jak podawano, "wykorzystanie broni od Ukrainy w Mali 'nie jest już tajemnicą, a stało się powodem do dumy'".