Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek, że 49 ukraińskich jeńców wojennych powróciło do swojego kraju z Rosji . Dla potwierdzenia tej informacji twórca Sługi Narodu opublikował zdjęcia mężczyzn i kobiet owiniętych w ukraińskie flagi.

"Czterdziestu dziewięciu Ukraińców wróciło do domu" - podkreślił Zełenski w mediach społecznościowych.

"Są to żołnierze sił zbrojnych Ukrainy , Gwardii Narodowej, policji narodowej, państwowej straży granicznej, a także nasi cywile " - wymienił, dodając, że wśród nich są bojownicy z bitwy o Azvostal w Mariupolu w 2022 roku.

Ukraińscy jeńcy wrócili do domu w ramach kolejnej wymiany, której Ukraina i Rosja dokonały w piątek na granicy z Białorusi ą.

Ukraina-Rosja. Wymiana jeńców na granicy z Białorusią

Rosyjscy jeńcy zostali przywiezieni na jedno z ukraińsko-białoruskich przejść granicznych autobusem i minibusem. Towarzyszyły im karetki pogotowia, gotowe do przejęcia nadjeżdżających z Białorusi jeńców ukraińskich oraz pojazdy ukraińskich służb i formacji wojskowych.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow nie potwierdził, że Rosjanie, którzy znaleźli się na listach do wymiany w piątek, to żołnierze wzięci do niewoli podczas operacji Sił Zbrojnych Ukrainy w rosyjskim obwodzie kurskim.